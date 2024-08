Tobias Müller stand in dieser Saison erst in einem Pflichtspiel auf dem Feld.

Magdeburg - Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal sind beim 1. FC Magdeburg die Führungsspieler gefordert. Schließlich befindet sich Blau-Weiß in einer angespannten Lage. Tobias Müller hat sich seit seiner Rückkehr vom SC Paderborn im Winter klar als ein solcher Anführer etabliert. Doch der 30-Jährige ist persönlich aktuell in einer suboptimalen Situation beim Club. Schließlich hat der Innenverteidiger im Gegensatz zur Rückrunde keinen Stammplatz mehr. Seine Einwechslung in Offenbach war sogar der erste Einsatz in der neuen Serie. Zur Erinnerung: Gegen Elversberg musste er 90 Minuten von draußen zuschauen, in Braunschweig hatte er gefehlt.