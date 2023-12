Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Beim Training des Zweitligisten 1. FC Magdeburg am Dienstag setzten sich einige Spieler zwischen zwei Übungen ein spezielles Ziel: mit einem gekonnten Schuss das Leder möglichst hoch in die Luft zu katapultieren. Besonders gute Versuche würdigten die Blau-Weißen mit Applaus. Die Defensivakteure Daniel Elfadli und Cristiano Piccini gehörten nicht zu der Gruppe dieser Spieler. Sie fehlten bei der Einheit. Beim 1:1 in Fürth am Sonnabend hatte Coach Christian Titz das nach Erkrankungen angeschlagene Duo ausgewechselt. Ein Einsatz beim Hinrunden-Abschluss am Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf (13 Uhr/Sky) erscheint allerdings nicht ausgeschlossen. Schließlich ziehen bis dahin noch ein paar Tage ins Land.