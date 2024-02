Der FC St. Pauli kann in Magdeburg eine neue Bestmarke aufstellen. Die Blau-Weißen wollen das verhindern und für eine Überraschung sorgen.

So will der FCM Rekordjäger und Angstgegner St. Pauli schlagen

Magdeburg - Auf dem Papier scheint das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC St. Pauli eine klare Angelegenheit zu sein. Schließlich unterlagen die Hamburger in sechs Pflichtspielen gegen den FCM noch nie. Und obendrein hat der Kiezverein in dieser Saison bisher keine einzige Ligapartie verloren. Doch die Magdeburger wollen diese beiden Serien an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) unbedingt beenden. „Wir haben genauso unsere Chance wie St. Pauli“, gibt sich Trainer Christian Titz kämpferisch.