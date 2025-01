Magdeburg. - Die 2. Fußball-Bundesliga mit ihren zahlreichen gefallenen Traditionsclubs, verblüffend hohen Zuschauerzahlen und einer unheimlich engen Tabelle ist in der laufenden Saison wieder einmal nicht arm an kuriosen Geschichten. Die sonderbarste allerdings schreibt der 1. FC Magdeburg, der es als erster Verein in der Historie geschafft hat, nach 19 Spieltagen ohne einen einzigen Heimsieg einen potenziellen Aufstiegsplatz einzunehmen. Rang drei hinter dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln ist für einen Club wie den FCM als Zwischenbilanz zu diesem Zeitpunkt überragend, wäre da nicht die inzwischen nicht mehr logisch erklärbare Heimschwäche, die einen Schatten über die bisherige Fabelsaison der Blau-Weißen legt.

