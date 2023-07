Das sah nicht gut aus: Baris Atik hatte Schmerzen am linken Bein und spielte nur die erste Halbzeit gegen den FC Sevilla. Im Duell mit dem Europa-League-Sieger markierte er das 3:1 vor der Pause.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Baris Atik machte eigentlich alles wie immer. Er holte seine Mitspieler zu sich heran. Er sprach zu ihnen und gab Hilfestellungen. Allerdings tat der Vizekapitän dies am Sonntag nicht auf dem Rasen der MDCC-Arena – jedenfalls nicht in der zweiten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel saß der 28-Jährige in der Nähe der Trainerbank auf einem Stuhl. Auf diesem verfolgte er den 3:1 (3:1)-Sieg des 1. FC Magdeburg im letzten Test vor dem Zweitliga-Start gegen den FC Sevilla.