1. FC Magdeburg startet mit Heimspiel in Zweitliga-Saison

Magdeburg/Frankfurt (Main) - Die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga beginnt für den 1. FC Magdeburg mit einem Heimspiel. Am 16. oder 17. Juli 2022 ist Fortuna Düsseldorf in der MDCC-Arena zu Gast. Die Spielpläne der Saison veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag. Zeitgenaue Ansetzungen der Partien folgen.

Eine Woche später ist der FCM beim Karlsruher SC zu Gast, dann steht am 1. August der DFB-Pokal-Kracher gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt an. Es folgt das Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel, dann geht es auswärts zum FC St. Pauli.

Am letzten Spieltag der Hinrunde vom 11.-13. November 2022 ist Magdeburg bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Gast. Am 34. und finalen Spieltag der Saison am 28. Mai 2023 hat der FCM gegen den gleichen Gegner entsprechend Heimrecht.