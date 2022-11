FCM gegen SVD: Darmstadt nahezu perfekt

Magdeburg/Darmstadt - Der FCM empfängt zum 16. Spieltag den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga, welcher zeitgleich auch die formstärkste Mannschaft der 2. Bundesliga ist. Der SV Darmstadt 98 stellt eine gewachsene Mannschaft mit klaren Schlüsselspielern und dürfte als Favorit in das Flutlichtspiel gehen.

Darmstadt-Analyse: Die Stärken

Auf dem Feld agierte die Mannschaft von Torsten Lieberknecht zu Saisonbeginn zumeist in einer Dreierkettenformation, lief zuletzt aber dreimal in Viererkette auf. Der SVD ist stets bemüht den eigenen Ballbesitz auf die gegnerische Hälfte zu verlagern und versucht deshalb gerne mit hohen und progressiven Pässen zügig aus der eigenen Hälfte aufzurücken.

Dabei ist eine besondere Stärke, dass das Spiel nicht nur über einzelne Akteure aufgebaut wird, sondern alle vier Mitglieder der Abwehrreihe (Fabian Holland, Patrick Pfeiffer, Christopher Zimmermann und Matthias Bader) weisen ähnlich hohe Raten an offensiv gerichtetem Aufbauspiel auf (6-9 lange Bälle und 9-12 progressive Pässe pro Spiel).

DER SV Darmstadt 98 in Zahlen. Grafik: Jeremy Buß

Zum Vergleich: Die FCM-Innenverteidiger Cristiano Piccini und Silas Gnaka operieren in ähnlicher Häufigkeit, während die FCM-Außenverteidigung wesentlich zurückhaltender im Passspiel agiert.

Die Schwierigkeit besteht also dahin, den Spielaufbau der Gäste gezielt zu stören, weil es nicht genügt, einzelne Spieler explizit im Pressing anzuvisieren.

SVD: Defensive Glanzstück

Defensiv stellen die Lilien bislang die zweitbeste Abwehr der Liga und kassierten nur 14 Gegentore im bisherigen Saisonverlauf. Ein zentraler Erfolgsfaktor dafür ist Abwehrspieler Patrick Pfeiffer: Der 23-jährige Innenverteidiger gehört zu den besten Defensivakteuren der 2. Bundesliga, gewinnt mehr als 13 Zweikämpfe und erobert durchschnittlich 13 Bälle pro Spiel. Performt er weiterhin auf diesem Level, wird sein Weg über kurz oder lang in die Bundesliga führen.

Eine weitere Stärke des Ligaprimus sind die eigenen Standardsituationen, insgesamt 9 Tore fielen bereits nach ruhenden Bällen. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem erfahrenen Dennis Kempe, der in seinen 15 Saisoneinsätzen bereits sieben Tore auflegte und drei weitere selbst erzielte. Damit zählt der 33-Jährige aktuell zu den fünf torgefährlichsten Spielern der Liga.

Wie schießt der SVD Tore? Grafik: Jeremy Buß

Aber auch zwei weitere Offensivakteure sollten den FCM in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und erfordern besonderes Augenmerk: Mittelstürmer Philipp Tietz kann an seine starke Vorsaison (24 Scorer) anknüpfen und erzielte bereits sechs Saisontore.

Außerdem ist der rechte Flügelstürmer Braydon Manu aktuell in absoluter Topform und war ebenfalls schon an acht Toren beteiligt. Mit seinem Tempo versucht der die Gegner häufig im 1vs1.-Dribbling zu überwinden, um im Anschluss in den Sechzehner zu ziehen. Insgesamt 4.8 Ballaktionen im Strafraum und 3.1 Abschlussaktionen pro 90 Minuten unterstreichen die, von ihm ausgehende Offensivgefahr.

