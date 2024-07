Magdeburg/vs. - Als Robert Kampa gestern während der laufenden Vormittagseinheit an die Seitenlinie kam, um sich zu erfrischen, schnappte er sich gleich zwei Getränkeflaschen aus der Kühlbox. Aus einer nahm der 19-Jährige im Sonnenschein von Bad Wörishofen selbst einige Schlucke, die andere war für seinen Keeperkollegen Noah Kruth, mit dem er sich in dieser Übung das Tor teilte. Zwischen den Durchgängen rempelten sich die beiden auch mal an, spielten sich Bälle hin und her oder scherzten miteinander. Die (Nachwuchs-)Keeper des 1. FC Magdeburg verstehen sich sichtlich gut.

