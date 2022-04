Steht Kallnik beim FCM auf der Kippe?

Mario Kallnik, Geschäftsführer Finanzen des 1. FC Magdeburg, blickt in eine ungewisse Zukunft. Sein Vertrag läuft im Juni aus, bislang wird noch verhandelt – allerdings auch mit anderen Kandidaten.

Magdeburg - Über Vertragslaufzeiten wird beim 1. FC Magdeburg kaum noch gesprochen. So also auch am Donnerstag nicht, als FCM-Präsident Peter Fechner, Aufsichtsratsvorsitzender Lutz Petermann und Otmar Schork vor die Presse traten. Denn bei Letzterem, der vom Leiter Lizenzsport zum Geschäftsführer Sport befördert worden war, war dieser Fakt natürlich von besonders großem Interesse.