Mit einem 0:0 bei Aufstiegsanwärter SV Darmstadt 98 hat der 1. FC Magdeburg seine Niederlagen-Serie gestoppt. Ausschlaggebend waren der richtige Ansatz der Trainer und die richtige Einstellung der Spieler.

Falko Michel und der 1. FC Magdeburg rieben sich gegen die robusten Darmstädter auf.

Darmstadt - Jean Hugonet wollte es in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal wissen. Irgendwie ist hier doch mehr drin, strahlte die Körpersprache des Franzosen aus. Also schnappte er sich den Ball, dribbelte in Richtung Strafraum und zog aus halbrechter Position einfach mal ab.