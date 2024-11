Der 1. FC Magdeburg hat am Donnerstag einen Testspielsieg gegen Hannover 96 knapp verpasst. Am Ende stand ein 2:2, obwohl es lange Zeit deutlich besser aussah.

Hannover - Der Test im Hannoveraner Eilenriedestadion begann aus FCM-Sicht mit einer Überraschung, denn Abu-Bekir El-Zein, der eigentlich für die U 20 der Türkei nominiert war, lief nun doch für die Mannschaft von Trainer Christian Titz auf. Eine gemeinschaftliche Entscheidung von Spieler und Verband, wie es hieß. Im Vergleich zum jüngsten 0:0 gegen Ulm durften auch Tobias Müller, Bryan Teixeira, Pierre Nadjombe, Aleksa Marusic und Robert Leipertz von Beginn ran.

Den besseren Start ins Spiel erwischte 96, das hoch presste und gleich vier gute Chancen binnen der ersten zehn Minuten verzeichnete. Magdeburg benötigte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, schlug dann aber auch gleich zu. Alexander Nollenberger und Mohammed El Hankouri spielten sich auf links wunderbar durch, Letzterer netzte dann auch überlegt zum 1:0 für die Gäste ein (15.).

Video: Fußball-Testspiel Hannover 96 - 1. FC Magdeburg: Die Highlights des Spiels (Kamera: Kamera: A. Pförtsch, Schnitt: C. Kadlubietz)

Doppelschlag bringt 2:0-Führung

Bei diesem einen Treffer sollte es nicht bleiben. Auf Flanke von Nollenberger war es Nadjombe, der per Kopf kurz darauf das 0:2 nachlegte (21.). In der Folge erlangte der FCM auch die Spielkontrolle und hatte gute Chancen, die Führung auszubauen. Stattdessen schlug Hannover mit dem Pausenpfiff zurück. Nach einer Flanke wurde Andreas Voglsammer am langen Pfosten vergessen und durfte locker zum 1:2 verkürzen.

Hier geht es zum Video: FCM-Testspiel bei Hannover 96 hier noch einmal in voller Länge anschauen!

Für den zweiten Durchgang stellten die Hausherren ihr System auf ein 5-2-3 um, während der FCM seinem 3-4-3 treu blieb, aber auf sieben Positionen wechselte. Das Spiel war nun ausgeglichen, aber denkbar arm an Highlights. Ein Drei-gegen-eins-Konter, den Jason Ceka vertändelte, war lange Zeit die beste Möglichkeit des zweiten Abschnitts.

In der 80. Minute zog dann 96-Torjäger Jessic Ngankam einfach mal aus der zweiten Reihe ab - Torhüter Noah Kruth patzte und plötzlich stand es 2:2. Bei diesem durchaus gerechten Ergebnis blieb es bis zum Abpfiff.