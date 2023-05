Darmstadt - Nach dem Abpfiff der Zweitliga-Partie zwischen Darmstadt 98 und dem 1. FC Magdeburg gab es im ausverkauften Merck-Stadion am Böllenfalltor kein Halten mehr. Voller Ekstase feierten die Hessen mit ihren Fans. Denn sie haben gestern Abend ihr großes Ziel erreicht: Durch ein glückliches 1:0 (1:0) steht der Aufstieg in die Bundesliga fest. Für Blau-Weiß endete indes die längste Erfolgsserie in dieser Saison. Nach vier Liga-Begegnungen ohne Pleite verließ das Team von Trainer Christian Titz den Platz mal wieder als Verlierer.

Magdeburgs Coach baute seine Startelf im Vergleich zum 2:2 in der Vorwoche gegen den 1. FC Nürnberg, das den Klassenerhalt bedeutete, auf einer Position um: Abwehrhüne Jamie Lawrence rückte für Cristiano Piccini in die Startelf.

Im Vorfeld der Partie wusste Titz nicht ganz, wie risikobereit es der Tabellenführer angehen würde. Und diese Unsicherheit formulierte der Coach ehrlich als Frage: „Erwarten sie dich etwas tiefer, laufen sie dich hoch an, wollen sie direkt auf das Tor gehen?“ Mit Anpfiff zeigte sich: Die Lilien drückten sofort. Bereits nach einer halben Minute erspielten sie sich den ersten Eckball.

Jason Ceka vom SCM hat die erste Chance im Spiel

Auch danach strotzten die Gastgeber vor Gier. Sie versuchten, den Magdeburgern früh die Kugel abzujagen. Doch die Gäste hatten die erste Möglichkeit in der Partie: Jason Ceka zog drüber (8.). Danach versuchten die Elbestädter weiter ihr „Spiel durchzubekommen“, wie es Trainer Titz angekündigt hatte.

Dann kamen beide Teams zu Hochkarätern: Erst klärte FCM-Verteidiger Daniel Heber auf der Linie einen Schuss von Phillip Tietz (13.), dann parierte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen im Duell mit Mohammed El Hankouri (14.).

Nach einer etwas ruhigeren Phase setzte Darmstadt-Stürmer Tietz, den FCM-Coach Christian Titz als gefährlichen „Zielspieler“ charakterisiert hatte, einen Kopfball knapp rechts vorbei (22.). Die Hessen drängten nun wieder. Doch auch die Gäste konnten sich weiter mit eigenen Angriffen entlasten.

Darmstädter Tor nach Videobeweis

In der 36. Minute jubelten die Gastgeber, weil Tietz nach einer Flanke traf. Doch das Schiedsrichter-Gespann um Referee Harm Osmers (Hannover) entschied zunächst auf Abseits. Die Szene wurde vom Video-Referee im Kölner Keller gecheckt. Einige Momente später jubelte Darmstadt erneut: kein Abseits, Tor zählte. Die Magdeburger steckten allerdings nicht auf und zwangen Keeper Schuhen nach einem Konter kurz vor der Pause durch Ceka erneut zu einer Glanzparade (45.+4).

Nach dem Wechsel blieben die Magdeburger weiter mutig, allerdings fielen die FCM-Fans durch das Werfen von Gegenständen negativ auf. In der 55. Minute musste die Partie unterbrochen werden. FCM-Keeper Tim Boss und Darmstadts Marvin Mehlem waren heftig zusammengestoßen, konnten er beide weiterspielen.

Starker FCM sorgt für Spannung in der Schlussphase

In der Folge plätscherte die Begegnung etwas vor sich hin. Die Hausherren verteidigten clever. Beim FCM kam Luca Schuler für Baris Atik, zudem Maximilian Ullmann für Silas Gnaka (62.). Ullmann agierte als Außenverteidiger, Schuler ging in die Sturmmitte. Tatsuya Ito stand da schon auf dem Feld. Der Club-Außenstürmer war in der Pause für Leon Bell Bell gekommen.

Rund um die 70. Minute nahm die Partie wieder Fahrt auf: Erst entwickelten die Gastgeber mehrfach Torgefahr, daraufhin rettete Darmstadt-Torhüter Schuhen gegen Schuler und Ceka (74.). In der Schlussphase lebte das Spiel von der Spannung, für die vor allem die starken Magdeburger sorgten. Titz brachte mit Kai Brünker einen weiteren Stürmer, zudem kam Piccini in die Partie. Doch glückte dem FCM trotz großer Bemühungen kein Tor mehr. Und so endete die Partie des 33. Spieltags in der Darmstädter Ekstase.