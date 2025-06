Eigentlich sollte alles schon längst geklärt sein. Doch auch am Freitag steigt an Elbe und Maschsee noch kein weißer Rauch auf.

FCM und Hannover 96 vermelden auch am Freitag keinen Vollzug

Freitag ab eins macht jeder seins! Das Ende der Woche ist erreicht, die Sonne strahlt, das Thermometer klettert an die 30-Grad-Grenze. Wer will sich unter solchen Bedingungen schon bei der Arbeit treiben lassen? Die sportlichen Entscheidungsträger in Magdeburg, Hannover und Stuttgart anscheinend nicht.