Trotz der alarmierenden Krise spielt der 1. FC Magdeburg weiterhin Ballbesitz-Fußball. Der Coach glaubt an seine Philosophie, die Mannschaft und eine Trendwende.

Titz hält am System fest: Einordnung und Kommentar zur Entscheidung des FCM-Trainers

Christian Titz (hier mit Daniel Elfadli) erklärt in dieser Woche viel im Training.

Magdeburg - Sichtlich angespannt betrat FCM-Trainer Christian Titz am Donnerstag den Presseraum der MDCC-Arena. Bei seinen anschließenden Ausführungen wirkte der 53-Jährige dann trotz der zwei niederschmetternden Niederlagen des 1. FC Magdeburg zuletzt in Karlsruhe und gegen Hannover auffällig aufgeräumt. Er fand klare sowie gleichermaßen sachliche Worte. Und der Coach machte deutlich: Er vertraut dem Team und hält trotz der jüngsten Rückschläge an seinem auf Spielkontrolle bedachten System fest.