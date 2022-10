Titz vor dem Duell beim Ex-Verein HSV: „Fahre dort als FCM-Trainer hin“

Christian Titz stieg mit dem Hamburger SV in die 2. Bundesliga ab. Dort konnte er die Wende nicht herbeiführen und verließ das Volksparkstadion, in das er am Sonntag zurückkehrt – als Cheftrainer des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Baris Atik war mit seiner Geduld am Ende. Denn im Abschluss lief es für den Offensivmann des 1. FC Magdeburg, der nach zuletzt zwei Rückschlägen unter Zugzwang steht, während des Trainings am Freitag nicht gut. Atik schimpfte deshalb, ließ seinen Kollegen den Vortritt und band sich erstmal den Zopf zurecht. Es half ihm offenbar. Denn den folgenden Schuss beförderte der Deutsch-Türke kompromisslos ins Tor. Solch eine Überzeugung im Abschluss wünscht sich auch sein Trainer Christian Titz. Für den 51-Jährigen ist das Spiel am Sonntag beim Hamburger SV (13.30 Uhr/Sky) eine Rückkehr an einen besonderen Ort.