Am Wochenende kehrt der Abwehrspieler zu seinem Ex-Verein Paderborn zurück. Derweil gibt es personell einige Updates beim 1. FC Magdeburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - FCM-Verteidiger Tobias Müller hat seine beiden Töchter auf dem Rasen quasi immer bei sich. Und das wird auch am Sonntag beim Zweitliga-Gastspiel in Paderborn (13.30 Uhr/Sky) so sein. Denn der Abwehrspieler trägt seine Trikotnummer aus Liebe zu seinem Nachwuchs. „Meine Töchter haben die 21 jeweils im Geburtstag, und deshalb habe ich die Zahl genommen“, erklärt er. Und weil der 29-Jährige Familienmensch ist, wollte seine Entscheidung, im Januar zum 1. FC Magdeburg zurückzukehren, gut durchgedacht sein. Schließlich spielte er ab 2022 bekanntlich deshalb für den SC Paderborn, weil seine Frau Marlena aus der ostwestfälischen Domstadt stammt.