Magdeburg - Dominik Reimann scherzte beim Training des 1. FC Magdeburg am Mittwoch mit seinen Mitspielern, er sprach mit dem Trainerteam und er dirigierte lautstark. All das ist typisch für den Schlussmann des Zweitligisten, und all das schätzt Chefcoach Christian Titz an ihm. „Er ist ein Spieler, der sich komplett mit diesem Club identifiziert“, betonte der Trainer und ergänzte: „Dominik hat eine hohe Sozialkompetenz, wie er Führungsaufgaben übernimmt und sich in die Mannschaft integriert.“ Deshalb ist Reimann, der in Interviews stets mit seiner Ehrlichkeit und klaren Analyse auffällt, ein würdiger Kapitän.

