Krise des 1. fc mAGDEBURG FCM-Coach Fiedler früh in der Kritik: Was für und gegen ihn spricht
Die Saison in der 2. Bundesliga ist beileibe noch jung und doch gibt es beim 1. FC Magdeburg schon eine Trainerdiskussion. Entsprechend analysiert die Volksstimme die triste Lage ausführlich.
Aktualisiert: 13.09.2025, 17:45
Magdeburg - Bereits nach fünf Zweitliga-Spielen diskutieren die Fans des 1. FC Magdeburg deutlich über eine mögliche Entlassung von Trainer Markus Fiedler. Der Club befindet sich in einer handfesten Krise.