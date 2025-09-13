weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. FCM in der Krise: Trainer Markus Fiedler unter Druck - Analyse der Probleme

Die Saison in der 2. Bundesliga ist beileibe noch jung und doch gibt es beim 1. FC Magdeburg schon eine Trainerdiskussion. Entsprechend analysiert die Volksstimme die triste Lage ausführlich.  

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 13.09.2025, 17:45
Ein Foto von Markus Fiedler, das Bände spricht: Es läuft nicht beim 1. FC Magdeburg. Nach fünf Spieltagen stehen erst drei Punkte auf dem Konto. 
Ein Foto von Markus Fiedler, das Bände spricht: Es läuft nicht beim 1. FC Magdeburg. Nach fünf Spieltagen stehen erst drei Punkte auf dem Konto.  (Foto: Imago Images/Noah Wedel)

Magdeburg - Bereits nach fünf Zweitliga-Spielen diskutieren die Fans des 1. FC Magdeburg deutlich über eine mögliche Entlassung von Trainer Markus Fiedler. Der Club befindet sich in einer handfesten Krise.