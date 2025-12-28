weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Trainerfrage beim FCM: Ist Petrik Sander nur eine Lösung auf Zeit?

"Keine Ambition, den Job lange zu übernehmen" FCM-Coach Sander sieht sich nur als Lösung für den Moment

Petrik Sander und Pascal Ibold haben sich beim 1. FC Magdeburg das Vertrauen für die Rückserie in der 2. Bundesliga erarbeitet. Eine Anstellung über den Sommer hinaus erscheint aktuell aber unwahrscheinlich.

Aktualisiert: 29.12.2025, 07:34
Petrik Sander hat den 1. FC Magdeburg zusammen mit Pascal Ibold wieder in die Spur gebracht. Doch bleibt das Trainer-Duo über den Sommer hinaus? 
Petrik Sander hat den 1. FC Magdeburg zusammen mit Pascal Ibold wieder in die Spur gebracht. Doch bleibt das Trainer-Duo über den Sommer hinaus?  (Foto: IMAGO/Jan Huebner)

Magdeburg - FCM-Sportchef Otmar Schork ist vorsichtig geworden. Das große Missverständnis um Trainer Markus Fiedler, seine ausdrückliche Wunschlösung des vergangenen Sommers, hat Spuren hinterlassen – und den 68-Jährigen in der Art seiner Kommunikation noch bedächtiger gemacht.