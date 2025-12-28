Petrik Sander und Pascal Ibold haben sich beim 1. FC Magdeburg das Vertrauen für die Rückserie in der 2. Bundesliga erarbeitet. Eine Anstellung über den Sommer hinaus erscheint aktuell aber unwahrscheinlich.

FCM-Coach Sander sieht sich nur als Lösung für den Moment

"Keine Ambition, den Job lange zu übernehmen"

Magdeburg - FCM-Sportchef Otmar Schork ist vorsichtig geworden. Das große Missverständnis um Trainer Markus Fiedler, seine ausdrückliche Wunschlösung des vergangenen Sommers, hat Spuren hinterlassen – und den 68-Jährigen in der Art seiner Kommunikation noch bedächtiger gemacht.