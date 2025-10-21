Der Konkurrenzkampf beim 1. FC Magdeburg spitzt sich durch den Wechsel auf der Trainerposition zu. Die Interims-Coaches Pascal Ibold und Petrik Sander schauen in der schweren Krise vor allem auf eine Sache.

Die Karten beim FCM sind neu gemischt – schon wieder

Petrik Sander (Foto) und Pascal Ibold haben genaue Vorstellungen davon, welche Spieler der 1. FC Magdeburg derzeit besonders wichtig sind.

Magdeburg - Man kann sich den Kader des 1. FC Magdeburg wie einen Kartenstapel vorstellen. Und zwar aufgrund der Breite mit 36 Akteuren als einen enorm großen. Im Sommer wurden die Karten beim Zweitligisten mit dem Beginn von Markus Fiedler als Trainer neu gemischt.