weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM: Mit verändertem Team soll im Camp der Feinschliff gelingen

EIL
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born

aLLES WICHTIGE VORm trainingslager FCM: Mit verändertem Team soll im Camp der Feinschliff für den Klassenerhalt gelingen

Nach dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg gab Trainer Petrik Sander personelle Einblicke. Doch eine zentrale Frage blieb auch einen Tag vor dem Abflug in die Türkei offen: die nach den faktisch degradierten Spielern.  

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 02.01.2026, 18:01
Jean Hugonet (r.) fliegt in die Türkei – Abu-Bekir-Zein auch, jedoch nicht mit dem FCM.
Jean Hugonet (r.) fliegt in die Türkei – Abu-Bekir-Zein auch, jedoch nicht mit dem FCM. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Gegen 9 Uhr bricht der 1. FC Magdeburg am Sonnabend ins einwöchige Trainingslager an der türkischen Riviera auf. Am Sonntag steht dort die erste Einheit auf dem Programm.