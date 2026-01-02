aLLES WICHTIGE VORm trainingslager FCM: Mit verändertem Team soll im Camp der Feinschliff für den Klassenerhalt gelingen

Nach dem Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg gab Trainer Petrik Sander personelle Einblicke. Doch eine zentrale Frage blieb auch einen Tag vor dem Abflug in die Türkei offen: die nach den faktisch degradierten Spielern.