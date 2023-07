Der 1. FC Magdeburg schließt am Freitag das Trainingslager in Österreich ab. Der Zweitligist bestreitet ein Testspiel gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjælland.

Fieberbrunn - Wenn die Spieler des 1. FC Magdeburg in Hochfilzen trainieren, schaut auch Otmar Schork vorbei. Dort stellt sich der Sport-Geschäftsführer unter anderem den Fragen der Pressevertreter. Oder er unterhält sich mit den mitgereisten Fans der Blau-Weißen. Und hin und wieder wechselt er entspannt das Wort mit einem Spielerberater, der seinen Schützling im Trainingslager besucht.

Im Video: 1. FC Magdeburg schließt am Freitag das Trainingslager in Österreich ab

Tag 9 im FCM-Trainingslager in Österreich. (Kamera: Patrick Nowak, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das Vorbereitungscamp findet heute nach zehn Tagen in Fieberbrunn seinen Abschluss. Doch der FCM fährt nicht einfach nur die 662 Kilometer zur MDCC-Arena zurück, sondern absolviert das zweite und letzte Testspiel. Im österreichischen Jenbach, das rund eine Stunde vom Mannschaftshotel entfernt ist. Grund: Der Platz in Kirchdorf ist aufgrund des Regens nicht bespielbar. Gegner ist ab 15 Uhr der dänische Erstliga-Club FC Nordsjælland.

Vorfreude auf Sevilla

„Es kommt immer darauf an, welche anderen Vereine hier in der Region sind. Da haben wir diese zwei Gegner“, erklärt Schork. Den ersten Test gewann Blau-Weiß am Sonnabend gegen AEZ Zakakiou, das in der Vorsaison in die erste Liga Zyperns aufstieg, mit 8:1 (2:1). Nun geht es gegen Nordsjaelland. Schork: „Leistungsmäßig ist der Gegner schwierig einzuschätzen. Wir schauen, wie es läuft.“

Der 65-Jährige freut sich bereits jetzt auf das letzte Testspiel vor heimischer Kulisse am 23. Juli (15 Uhr) gegen den amtierenden Europa-League-Sieger FC Sevilla. „Es ist ein Top-Gegner zum Abschluss bei uns zu Hause, wo die Fans elektrisiert werden.“