Magdeburg. - Der FCM wollte noch einen Mittelstürmer verpflichten – und er hat nun einen verpflichtet: nämlich den 25-jährigen Aleksa Marusic aus Montenegro.

Der 1,85-Meter-Mann spielte zuletzt für FK Voska Sport in der ersten Liga Nordmazedoniens. „Mit seiner Wucht und seinem Spiel mit dem Rücken zum Gegner hatte er auch in der vergangenen Saison eine gute Torquote“, sagt FCM-Trainer Christian Titz.

So gelangen Marusic in 32 Partien 17 Treffer für den Aufsteiger Voska Sports. Damit wurde er Torschützenkönig. „Mit Aleksa bekommen wir ein Element in unseren Kader, das wir so noch nicht hatten“, meint Titz, dem nun mit Martijn Kaars, Emir Kuhinja und eben Marusic drei Neuner zur Verfügung stehen. Auch der Allrounder Bryan Teixeira kann diese Position spielen.