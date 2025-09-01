Die Fans des 1. FC Magdeburg hofften am "Deadline Day" auf einen neuen Stürmer und zwei sind nun da: Die Vereinsverantwortlichen haben sich für Ado Onaiwu und Maximilian Breunig entschieden.

Das hat die FCM-Verantwortlichen von den Neuzugängen Onaiwu und Breunig überzeugt

Möchte nun als Spieler des 1. FC Magdeburg über Tore jubeln: Ado Onaiwu. Der Stürmer kam am "Deadline Day" neu nach Magdeburg - nicht als einziger Neuzugang.

Magdeburg – Beim 1. FC Magdeburg stellten sich Zweitliga-Beobachter und vor allem die Club-Fans am Deadline-Day besonders eine Frage: Verpflichten die Elbestädter kurz vor Transferschluss noch einen Nachfolger für den zum FC St. Pauli verabschiedeten Torjäger Martijn Kaars?