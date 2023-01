Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg sichert sich die Dienste von Rot-Weiß Essen-Kapitän Daniel Heber, das verkündet der Verein am Dienstagmittag. Ein Transferhammer!

Immerhin sollen die Magdeburger für den 28-jährigen Innenverteidiger laut dem Portal RevierSport eine sechsstellige Summe auf den Tresen legen. Die "Größten der Welt" eisen RWE-Kapitän aus einem laufenden Vertrag.

Heber und Titz

Der Kapitän des Drittligisten Daniel Heber kennt FCM-Cheftrainer noch aus dessen Zeiten als Trainer bei den Ruhrpottlern. Titz holte sich bereits Amara Condé von den Essenern nach Magdeburg. Nun also Heber.

Der 1,82 Meter große Innenverteidiger spielte in dieser Saison 17 Mal dritte Liga. Hinzu kommen 202 Regionalligaspiele auf sein Konto, dabei gelangen ihm 30 Scorerpunkte – überragend für einen Innenverteidiger.

FCM-Cheftrainer Christian Titz, Daniel Heber und FCM-Sportchef Otmar Schork (v.l.n.r.). Foto: 1. FC Magdeburg

Titz über seinen neuen (alten) Innenverteidiger: "Er ist ein schneller, zweikampfstarker Spieler, der in der Abwehrreihe auf mehreren Positionen variabel einsetzbar ist.“

Hebers Vertrag mit dem FCM

Der in Neuss geborene Daniel Heber zählte zu einer der wichtigsten Säulen der Essener Verteidigung. Zu seinem Wechsel sagt er: "In meiner Zeit an der Hafenstraße habe ich viel gelernt und bin zu dem Menschen und Fußballer geworden, der ich jetzt bin. Trotzdem möchte ich die Chance, in der 2. Bundesliga spielen zu können, unbedingt wahrnehmen."

Heber wurde bereits 2021 mit dem 1. FC Magdeburg in Verbindung gebracht. Künftig soll er die Defensive der Magdeburger verstärken.

Über die Dauer des Vertrags, schweigt sich der 1. FCM - traditionell - bislang aus.