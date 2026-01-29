PASSIERT NOCH WAS BEIM FCM? Zahlreiche Fans hoffen auf Transfers: Ein Satz dient als Mutmacher
In wenigen Tagen endet das diesjährige Winterfenster für Spielerwechsel. Wie der Stand beim 1. FC Magdeburg ist.
Aktualisiert: 29.01.2026, 12:25
Magdeburg - Natürlich kam sie in der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg am Mittwoch, die Frage nach möglichen Transfers an den letzten Tagen der Wechselperiode. Doch Trainer Petrik Sander wollte nicht groß über dieses Themenfeld sprechen, also fiel seine Antwort mit lediglich einem Satz denkbar kurz aus.