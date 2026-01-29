In wenigen Tagen endet das diesjährige Winterfenster für Spielerwechsel. Wie der Stand beim 1. FC Magdeburg ist.

Zahlreiche Fans hoffen auf Transfers: Ein Satz dient als Mutmacher

Der 1. FC Magdeburg um Petrik Sander (r.) und Otmar Schork schaut sich auf dem Spielermarkt noch um.

Magdeburg - Natürlich kam sie in der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg am Mittwoch, die Frage nach möglichen Transfers an den letzten Tagen der Wechselperiode. Doch Trainer Petrik Sander wollte nicht groß über dieses Themenfeld sprechen, also fiel seine Antwort mit lediglich einem Satz denkbar kurz aus.