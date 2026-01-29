weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Transfers: Passiert noch was beim 1. FC Magdeburg?

PASSIERT NOCH WAS BEIM FCM?  Zahlreiche Fans hoffen auf Transfers: Ein Satz dient als Mutmacher 

In wenigen Tagen endet das diesjährige Winterfenster für Spielerwechsel. Wie der Stand beim 1. FC Magdeburg ist.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 29.01.2026, 12:25
Der 1. FC Magdeburg um Petrik Sander (r.) und Otmar Schork schaut sich auf dem Spielermarkt noch um.
Der 1. FC Magdeburg um Petrik Sander (r.) und Otmar Schork schaut sich auf dem Spielermarkt noch um. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Natürlich kam sie in der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg am Mittwoch, die Frage nach möglichen Transfers an den letzten Tagen der Wechselperiode. Doch Trainer Petrik Sander wollte nicht groß über dieses Themenfeld sprechen, also fiel seine Antwort mit lediglich einem Satz denkbar kurz aus.