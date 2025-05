Magdeburg - Jeweils noch eine Saisonpartie steht für das zweite Team und die Damen des 1. FC Magdeburg an. Während die Reserve am Sonnabend die Oberliga-Saison in Bischofswerda beendet, treten die Frauen in der Regionalliga Nordost am Sonntag daheim gegen Turbine Potsdam II an. Der Anstoß erfolgt jeweils um 14 Uhr. Die Volksstimme blickt vor den abschließenden Begegnungen auf den Saisonverlauf beider Teams.

