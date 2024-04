Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Von 1968 bis 1976 hütete Uli Schulze das Tor des 1. FC Magdeburg. Beim Halbfinal-Hinspiel am 10. April 1974 bei Sporting Lissabon avancierte der gebürtige Darlingeröder mit einem gehaltenen Elfmeter zum Helden des Abends, nachdem Mitspieler Wolfgang Abraham den Ball in Torhütermanier auf der Linie aufhielt. Kurz zuvor wurde der FCM-Keeper von einem Lissabonner zu Boden gerammt, blieb minutenlang benommen liegen, ehe er den fälligen Handelfer aus dem Eck fischte. Am Ende hieß es 1:1, für den FCM bedeutete dies einen Riesenschritt zum Europapokalsieg. Jürgen Sparwasser hatte die Blau-Weißen nach einer Stunde in Führung gebracht, Sportings Manaca gelang nur der Ausgleich.