Vater vermisst: FCM-Spieler Kai Brünker weiter in großer Sorge

Magdeburg - Kai Brünker ist weiterhin in großer Sorge um seinen Vater Dirk, der zuletzt am 23. Dezember gegen 20.30 Uhr beim Verlassen der Gaststätte „Ott“ in Villingen gesehen wurde. Die großen Suchaktionen am zweiten Weihnachtstag und auch Dienstag in der baden-württembergischen Stadt verliefen bislang ergebnislos.