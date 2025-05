Vor der abschließenden Saisonpartie des 1. FC Magdeburg steht der Trainer der Blau-Weißen im Fokus. Denn es ist weiterhin ungewiss, ob Christian Titz den Club auch in der neuen Serie coacht.

Verbleib oder Weggang: Was die neuen Aussagen von FCM-Trainer Titz zu seiner Zukunft bedeuten

Christian Titz wird gegen Düsseldorf nicht rotieren. Das Ziel ist klar: Ein Heimsieg soll her.

Magdeburg - Christian Titz freut sich darauf, nach dem abschließenden Spiel gegen Düsseldorf an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion und der intensiven Zweitliga-Saison, zu entspannen. Er fiebert der gemeinsamen Zeit mit der Familie und Freunden entgegen. Und Ende des Monats geht es für ihn in den Urlaub. Dort wird er mit seiner Familie „Sonne und das Wasser“ genießen. Und doch bedeutet die Sommerpause für den Coach des 1. FC Magdeburg nicht nur Freizeit. „Trotzdem haben Sie im Fußball immer noch das ein oder andere zu bewerkstelligen“, so der 54-Jährige dazu.