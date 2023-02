Bei der Fußball-Begegnung am Sonntag, 26. Februar, zwischen FCM und Hannover 96 werden besonders viele Fans erwartet. Für möglicherweise erforderliche Maßnahmen bittet die Polizei schon jetzt um Verständnis.

Die Polizei ist auch bei dem Fußball-Spiel am Sonntag, 26. Februar, zwischen dem 1. FCM und Hannover 96 im Einsatz. Und bittet schon jetzt um Verständnis für eventuell mögliche Maßnahmen.

Magdeburg/Halberstadt/Stendal (vs) - Die Polizei warnt vor einer besonders starken Frequentierung der Hauptbahnhöfe in Magdeburg, Stendal und Halberstadt am Sonntag, 26. Februar.

Grund hierfür soll die Fußballbegegnung zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg sein. Anstoß ist dann um 13.30 Uhr. Hierzu existiere bereits ein Aufruf zu einer "Aktion 10.000", womit eine maximale Mobilisierung von Magdeburger Fans für das Auswärtsspiel erreicht werden soll, heißt es von Seiten der Beamten.

FCM-Spiel: Massives Fan-Aufkommen erwartet

Dementsprechend werde es wohl im Zeitraum von 5:30 bis 10:30 Uhr sowie von 17:30 bis 20:00 Uhr ein hohes Fan-Aufkommen geben, prognostiziert die Polizei. Außerdem müsse mit einer hohen Auslastung der Züge auf den Strecken in Richtung Hannover gerechnet werden.

Die Bundespolizei bitte alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für möglicherweise erforderliche polizeiliche Maßnahmen, heißt es.