Ahmet Arslan hat ein schweres Fußball-Jahr hinter sich gebracht. So geht es für ihn nach seiner Leihe bei Dynamo Dresden im Trikot des FCM weiter.

War zuletzt an Dynamo Dresden ausgeliehen: FCM-Spieler Ahmet Arslan. Nun kehrt er nach Magdeburg zurück.

Magdeburg - Dieses Fußball-Jahr wird Ahmet Arslan so schnell wie möglich vergessen wollen. Einer unbefriedigenden Hinrunde in der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg folgte in der Winterpause das halbjährige Leihgeschäft zu Dynamo Dresden. Beim Drittligisten agierte der Offensivspieler aber auch nicht glücklich. Wie geht es für ihn weiter?