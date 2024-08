Alexander Nollenberger und Jason Ceka spielen beim 1. FC Magdeburg in dieser Saison sportlich bislang keine große Rolle. Aus diesem Grund könnten sie zu einem anderen Verein wechseln.

Magdeburg - Beim Training des 1. FC Magdeburg am Mittwoch wurde der Rasen bewässert. Als der Sprenger anging, stand Jason Ceka in der Nähe von diesem. Wie seine Kollegen amüsierte ihn die Situation. Für gute Laune bekannt ist ebenfalls Alexander Nollenberger. Und auch bei der Einheit am Mittwoch trug er immer mal wieder ein Lächeln auf den Lippen. Doch unabhängig von diesen heiteren Momenten weiß die Volksstimme: Nollenberger und Ceka können sich vorstellen, den FCM zu verlassen.