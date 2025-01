Magdeburg - Eldin Dzogovic kann positiv auf das Trainingscamp des 1. FC Magdeburg in Side zurückblicken. Der 21-jährige Außenverteidiger hat überzeugt – in den Einheiten und bei seinen Testspiel-Einsätzen. „Ich fand es eine sehr reife Leistung von mir“, ordnete das Talent seine Leistung gegen den südkoreanischen Vizemeister FC Gangwon ein. Und der Luxemburger, der in dieser Saison noch auf seinen ersten Zweitliga-Einsatz wartet, krönte seine Performance im Camp mit einer Vorlage beim 3:0 gegen Hannover. Doch es gibt einen Haken: An seinem Reservistenstatus beim FCM wird sich wohl vorerst nichts ändern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.