Die Fans des 1. FC Magdeburg hofften auf einen neuen Stürmer und ein solcher ist nun da: Die Vereinsverantwortlichen haben sich für Ado Onaiwu entschieden.

Das hat die FCM-Verantwortlichen von Neuzugang Onaiwu überzeugt

Möchte nun als Spieler des 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg stellten sich Zweitliga-Beobachter und vor allem die Club-Fans am Deadline-Day besonders eine Frage: Verpflichten die Elbestädter kurz vor Transferschluss noch einen Nachfolger für den zum FC St. Pauli verabschiedeten Torjäger Martijn Kaars?