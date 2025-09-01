weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Onaiwu-Transfer fix: Das hat die FCM-Verantwortlichen vom Neuzugang überzeugt

vERPFLICHTUNG AM DEADLINE-DAY Das hat die FCM-Verantwortlichen von Neuzugang Onaiwu überzeugt

Die Fans des 1. FC Magdeburg hofften auf einen neuen Stürmer und ein solcher ist nun da: Die Vereinsverantwortlichen haben sich für Ado Onaiwu entschieden. 

Von Yannik Sammert 01.09.2025, 18:16
Möchte nun als Spieler des 1. FC Magdeburg
Möchte nun als Spieler des 1. FC Magdeburg über Tore jubeln: Ado Onaiwu. (Foto: Imago Images/Panoramic)

Magdeburg - Beim 1. FC Magdeburg stellten sich Zweitliga-Beobachter und vor allem die Club-Fans am Deadline-Day besonders eine Frage: Verpflichten die Elbestädter kurz vor Transferschluss noch einen Nachfolger für den zum FC St. Pauli verabschiedeten Torjäger Martijn Kaars?