Vertrag verlängert: Tatsuya Ito bleibt beim 1. FC Magdeburg

Magdeburg (vs) - Tatsuya Ito bleibt beim 1. FC Magdeburg, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Fußballvereins. In der vergangenen Drittliga- Rückrunde verbuchte Ito 16 Partien (drei Tore, vier Vorlagen). Für St. Truiden absolvierte er in der vergangenen Saison vier Partien, insgesamt kommt er auf 18 Spiele in der Jupilar Pro League.

Tatsuya Ito spielte zunächst beim Hamburger SV

Der in Tokio (Japan) geborene Tatsuya Ito kommt aus dem Nachwuchs von Kashiwa Reysol. Im Sommer 2015 wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV. Über die U-19-Junioren-Bundesliga schaffte der 1,63-Meter-Angreifer den Sprung in die Profimannschaft des Hamburger SV.

Hier absolvierte zwischen 2016 und 2019 insgesamt 20 Spiele in der 1. Bundesliga (3 Vorlagen), 14 Partien in der 2. Bundesliga und 32 Spiele (zwölf Vorlagen, ein Treffer) in der Regionalliga Nord. Beim HSV traf er damals auch auf Christian Titz, der ihn in Hamburg coachte.

Geschäftsführer und Trainer zur Vertragsverlängerung

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg sagte zur Vertragsverlängerung: „Bei uns ist Tatsuya wieder aufgeblüht. Er hat sehr viel Spaß an dem Fußball, den wir spielen. Durch seine Geschwindigkeit, Flexibilität und Stärke im Dribbling ist er für uns enorm wichtig.“

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg: „Tatsuya verfügt über eine enorme Qualität, auf engstem Raum Eins-gegen-Eins-Situationen zu lösen. Gerade gegen tief stehende Gegner ist er deshalb für unser Spiel ein wichtiges Element.“