Vor dem Spitzenspiel in Dortmund: 1. FC Magdeburg gehen die Spieler aus

Magdeburg - „Bekommen wir überhaupt den Kader voll?“, scherzte Jürgen Gjasula am Freitagvormittag mit einigen Mitspielern beim Verlassen des Trainingsplatzes an der MDCC-Arena. Tatsächlich hielt sich der Andrang bei der abschließenden Einheit des 1. FC Magdeburg vor dem Drittliga-Gastspiel am Sonnabend bei Borussia Dortmund II (14 Uhr/MagentaSport) doch sehr in Grenzen: FCM-Chefcoach Christian Titz gehen allmählich die Spieler aus.