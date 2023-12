Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der Winterpause wird FCM-Trainer Christian Titz sicherlich einige Tage in der Region um Düsseldorf verbringen. Denn der 52-Jährige ist nicht nur in Magdeburg zu Hause, sondern hat mit seiner Familie dort einen weiteren Lebensmittelpunkt. Besonders gut gelaunt würde der Fußballlehrer die Reise ins Rheinland sicherlich antreten, wenn der 1. FC Magdeburg das Kalenderjahr tabellarisch mit einem ordentlichen Polster nach unten beendet. Voraussetzung dafür wäre ein Heimsieg am Sonnabend (13 Uhr/Sky) gegen die Fortuna aus Düsseldorf.