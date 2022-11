2. Liga Vor Nürnberg-Spiel: Verletzungssorgen und Zugeständnisse beim 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg spielt in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg. Die wichtigsten Infos aus der Pressekonferenz am Mittwoch, kurz und kompakt.