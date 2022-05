Warum Baris Atik vom 1. FC Magdeburg gleich zweimal abgehoben ist

Die Fußballer des 1. FC Magdeburg haben die englische Woche in der 3. Liga veredelt. Baris Atik ließ deshalb seinen Emotionen freien Lauf.

Kommt rechtzeitig zum Siegerfoto mit seinen Mannschaftskollegen angeflogen: Baris Atik (rechts). Der 27-Jährige erzielte am Sonnabend das frühe 1:0 beim 2:1-Heimsieg über den Verfolger 1. FC Saarbrücken.

Magdeburg - Baris Atik hob am Samstagabend gleich doppelt ab. Das erste Mal sprang er nach dem Abpfiff Mannschaftsleiter Heiko Horner energisch in die Arme. Und auch für das zweite Mal hatte er noch genügend Kraftreserven, um erst gewaltig hoch in den Abendhimmel über der MDCC-Arena zu hüpfen und dann pünktlich zum Siegerfoto mit seinen Teamgefährten Korbinian Burger, Dominik Reimann, Raphael Obermair, Tobias Knost und Adrian Malachowski zu landen.