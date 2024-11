Magdeburg - Diese eine Szene in der 73. Minute stand sinnbildlich für das torlose Remis des 1. FC Magdeburg gegen den SSV Ulm am Sonnabend. Tempomacher Alexander Nollenberger war bei einem Konter aussichtsreich auf dem Weg zum Kasten. Doch dann scheiterte die Aktion wegen eines Missgeschicks – eines Missgeschicks von Ulm-Akteur Niklas Kolbe. Dadurch, dass dieser wegrutschte, gelang es ihm, die Kugel zu klären. Und überhaupt gab es so viele dieser bitteren Aktionen aus Sicht des Clubs um Nollenberger und Mohammed El Hankouri, die beide zeitweise als Mittelstürmer spielten. „Es nervt mich ein bisschen, dass mir kein Tor und keine Vorlage gelungen ist“, sagte der glücklose „Nolle“.

