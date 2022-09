Warum der FCM im Mittelfeld auf einen Abräumer setzen sollte

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat am neunten Spieltag mit dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga den schmerzhaftesten Tiefpunkt der bisherigen Saison erreicht. Nun muss der Aufsteiger die Länderspielpause nutzen und sich überlegen, wie er wieder in die Spur kommt. Denn die Ergebnisse der Elbestädter stimmen trotz höherer Spielanteile, die auf den Ballbesitzfußball von Trainer Christian Titz zurückzuführen sind, noch nicht. Ein Grund hierfür ist die scheinbar fehlende Robustheit, die nötig ist, um im Unterhaus des deutschen Fußballs zu bestehen.