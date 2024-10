Magdeburg - Otmar Schork hat ein Lebensmotto, das er sich an beinahe jedem Morgen vor Augen führt – wenn er sein Büro beim 1. FC Magdeburg betritt. Dort hängt dieses nämlich, und es besagt: „Wer morgen nicht an übermorgen denkt, ist heute schon von gestern.“ Dass der Spruch an seinem Arbeitsplatz zu lesen ist, kommt nicht von ungefähr. Das Motto bestimmt sein tägliches Handeln beim FCM. „Wir wollen uns immer weiterentwickeln“, so der Sportgeschäftsführer des Zweitligisten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.