Warum der Trainer des 1. FC Magdeburg in Würzburg die Qual der Wahl hat

Der 1. FC Magdeburg hat vor dem kommenden Spiel in der 3. Liga keine personellen Sorgen. Morgen (14 Uhr/Magenta) tritt der Tabellenführer bei den Würzburger Kickers an.

Magdeburg - Christian Titz ist in diesen Tagen auf alle Fälle zu beneiden. Und das sogar in zweierlei Hinsicht. Der Trainer des 1. FC Magdeburg steht mit seiner Mannschaft in der 3. Liga mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze. Somit liest sich die sportliche Situation seit Wochen äußerst vielversprechend. Optimal ist die Ausgangslage vor dem Spiel morgen bei den Würzburger Kickers (14 Uhr/MagentaSport) ebenso im personellen Bereich. Alle Spieler stehen bei den Blau-Weißen zur Verfügung.