Magdeburg - Eine schöne Zeit verbrachte die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg am Sonnabend mit den Gastgebern vom FC Schalke 04. Vor, während und nach der Zweitliga-Partie wurde geplaudert und gefachsimpelt. Und dies sogar so lange, dass die Blau-Weißen bis zum Schließen des Business-Bereichs, in dem sich wie gewohnt auch Schalke-Ikonen wie Klaus Fischer aufhielten, im Stadion blieben. „Man hatte sich so viel zu erzählen, das war toll“, schildert FCM-Teamchef Jürgen Brennecke. Ein Gesprächsthema war dabei auch das Aufeinandertreffen beider Traditionsmannschaften am Nachmittag.

