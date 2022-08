Warum die Rückkehr von Luca Schuler wichtig für den FCM sein kann

Vier von fünf Ligapartien hat Magdeburg in dieser Saison der 2. Bundesliga verloren. Hoffnung in dieser Lage macht die Rückkehr von Luca Schuler. Am Sonntag im Duell beim 1. FC Kaiserslautern wird der Stürmer voraussichtlich wieder spielen.

Magdeburg - Drehen wir die Zeit zurück auf vergangenen Freitagabend und stellen uns folgendes Szenario vor: Der FCM tritt gegen Hannover 96 an, und beide Teams begegnen sich in einer kampfbetonten Partie auf Augenhöhe. Es kommt die 63. Minute. Der wieder genesene Luca Schuler wird mit einem langen Ball geschickt. Der Angreifer bleibt eiskalt, versenkt das runde Leder – unhaltbar für Torwart Ron-Robert Zieler, Deutschlands ehemaligen Nationalkeeper. Ein riesiger Jubel bricht aus. Es ist die Entscheidung, weshalb dank des Stürmers der FCM seine Ergebniskrise in der zweiten Liga beendet. Derzeit ein blau-weißes Fußballmärchen. Denn die Realität sah an jenem Freitagabend weitaus trister aus (0:4) und liefert auch in der aktuellen Tabelle ein Bild der Enttäuschung. Nur Platz 16.