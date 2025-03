Freundschaftsspiel Warum fehlten in Opole so viele Spieler? FCM-Coach Titz klärt auf

Nachdem der 1. FC Magdeburg am Freitagabend keineswegs in Bestbesetzung bestritt, gibt es personelle Neuigkeiten. In der kommenden Wochen sind beim Hannover-Spiel Ausfälle nicht ausgeschlossen.