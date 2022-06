Warum sich Jan Löhmannsröben auf das Wiedersehen mit dem 1. FC Magdeburg freut

Jan Löhmannsröben spielte von 2015 bis 2017 für den 1. FC Magdeburg. Nun trifft er am Sonnabend mit dem Halleschen FC auf seinen ehemaligen Verein.

Vorfreude auf das Sachsen-Anhalt-Duell: Jan Löhmannsröben (rechts, hier im Zweikampf mit Richard Neudecker vom TSV 1860 München) spielt mit dem Halleschen FC am Sonnabend bei seinem ehemaligen Verein 1. FC Magdeburg.

Halle/Magdeburg - Wenn der 1. FC Magdeburg am Sonnabend den Halleschen FC (14 Uhr/Magenta) empfängt, steigt das Sachsen-Anhalt-Duell. Mittendrin ist dann auch Jan Löhmannsröben. Der ehemalige Spieler des FCM reist mit dem HFC in die MDCC-Arena und freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Neben der Rivalität beider Vereine kommen weitere Besonderheiten auf den Platz. Die Fans sehnen sich in beiden Lagern nach einem Sieg. Die Spieler wissen ebenso um die Bedeutung solcher emotionsgeladenen Partien – gerade für das eigene Prestige.