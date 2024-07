Silvio Bankert (M.) leitet beim FCM an, hört an anderen Orten zu.

Abwechselnd reckte Silvio Bankert seine Hände nach oben. Mal die mit dem gelben Hütchen, mal die mit dem blauen. Entsprechend sollten die Fußballer des FCM reagieren, den ihnen zugespielten Ball in einem der farblich markierten Minitore unterbringen. Diese Übung hat es nicht erst in Bad Wörishofen in den Trainingsplan des Zweitligisten geschafft. „Dabei wollen wir auf optische Reize reagieren und davon abhängig machen, wohin wir den Ball mitnehmen“, erklärt Co-Trainer Silvio Bankert die Zielstellung dieser Aufgabe, die mit mehr Farben, unterschiedlichen Bällen und weiteren Vorgaben noch komplexer wird. Immerhin gilt es in einem Fußballspiel, unzählige solcher Reize gedankenschnell zu verarbeiten und sich daraufhin zu entscheiden.