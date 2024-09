Was am Zweitliga-Wochenende geschehen ist

Magdeburg - Der SV Darmstadt wird den 1. FC Magdeburg am kommenden Sonnabend (13 Uhr/Sky) mit neuem Selbstvertrauen empfangen. Schließlich gelang den Hessen nach dem sehr holprigen Saisonstart mit dem 5:3 bei Schalke 04 ein Befreiungsschlag. Diese Partie am Freitagabend war aus gleich zwei Gründen die verrückteste in der zweiten Liga an diesem Wochenende: Weil im Stadion der Strom ausfiel und weil das Team von Trainer Florian Kohfeldt einen 0:3-Rückstand drehte. Die Schalker sahen sich daraufhin gezwungen, Coach Karel Geraerts zu feuern. Unter anderem um diese Entlassung geht es diesmal bei den Schlaglichtern zum Unterhaus.